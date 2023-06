Rencontre avec Rieko Koga Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, 1 juillet 2023, Boulogne-Billancourt.

Rencontre avec Rieko Koga Samedi 1 juillet, 14h00 Musée départemental Albert-Kahn Visite gratuite + droit d’entrée du musée : Plein Tarif 8€ / Tarif réduit 5€ / Gratuité pour les -26ans, les abonnés du musée et les adhérents des Amis du musée / Réservation conseillée les weekends

Au cours d’une visite guidée en présence de l’artiste, découvrir l’univers artistique de Rieko Koga et ses oeuvres présentées dans l’exposition Les Passagères, à l’occasion de la 7ème éditions des Jardins ouverts.

Installée en France depuis 1993, Rieko Koga est une artiste plasticienne japonaise. Après des études dans la mode à Tokyo puis à Paris, elle s’oriente vers les arts plastiques en 2004. Brodant au fil de son inspiration, Rieko Koga improvise, créant des œuvres directement sur la toile, se laissant guider par le mouvement de ses mains. Pour elle, l’acte de coudre est une prière. Ses œuvres sont imprégnéesde vœux enfouis à l’intérieur des coutures, destinés à tous. Son travail possède une dimension participative, elle invite régulièrement les visiteurs à intervenir directement sur ses œuvres et à y déposer une part de leur intime.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ https://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/agenda/detail/jardins-ouverts-rieko-koga »}] Le musée départemental Albert-Kahn a ouvert ses portes à Boulogne-Billancourt le 2 avril 2022 après cinq ans de travaux. Le public y découvre un site de 4 hectares restructuré, alliant nouveaux bâtiments et restaurations respectueuses de l’histoire du lieu, pour un établissement entièrement repensé : un musée d’images tourné vers les questions de société, au cœur d’un jardin qui met le monde à portée de main, à l’instar du projet de son créateur, le banquier et philanthrope Albert Kahn. Le nouveau bâtiment dessiné par l’architecte Kengo Kuma s’inspire de la relation particulière d’Albert Kahn avec le Japon : le projet architectural met en scène le rapport de la ville, du musée et du jardin. En transports en commun Metro Arrêt : Pont de Saint-Cloud (terminus de la ligne 10) Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la RATP Bus 17, 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 (arrêt Pont de Saint-Cloud ou Rhin et Danube) Tramway ligne T2 (arrêt Parc de Saint-Cloud, puis traverser la Seine) À vélo Vélib’ : station Rond-point Rhin et Danube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T15:00:00+02:00

jardins broderie

Portrait de Rieko Koga (c)Catherine Mary-Houdin