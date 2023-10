Atelier / Tissage d’images : atelier d’expérimentation graphique Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

Atelier / Tissage d’images : atelier d’expérimentation graphique Samedi 13 mai, 18h30 Musée départemental Albert-Kahn inscription sur place à l’accueil du musée

Leïla Garfield invite chaque participant à tisser et broder des compositions en utilisant des images issues de la collection du musée, façon originale de regarder des photographies et d’apprendre à explorer son imaginaire

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 19 28 00 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ Dans ses jardins de 4 hectares qu’il aménagea entre 1895 et 1910, le banquier Albert Kahn a rassemblé et conjugué harmonieusement les jardins les plus divers, à l’image du monde dont il rêvait : jardin anglais, jardin japonais, jardin à la française, roseraie, verger… Le trésor d’Albert Kahn, c’est aussi une collection unique de 183 000 mètres de films et de 72 000 autochromes (1er fonds au monde), le tout constituant les « Archives de la Planète » issues d’une cinquantaine de pays, créées entre 1909 et 1931. Métro : ligne 10, station « Boulogne Pont de Saint-Cloud » Tramway : ligne T2, arrêt « Parc de Saint-Cloud » Autobus : 52, 72, 126, 160, 175 – arrêt « Rhin et Danube » Vélib’s : station au 15 rond-point Rhin-et-Danube

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

© Leïla Garfield