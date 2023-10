Rencontre / Au fil des saisons : quand l’art sort des musées Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

Rencontre avec l’artiste Leïla Garfield et vernissage de son exposition Au fil des saisons : quand l’art sort des musées dans la Salle des Plaques (du 13 mai au 18 juin).

Le travail photographique de Leïla Garfield est ancré dans le courant de la nouvelle objectivité des photographes allemands contemporains. Elle s’intéresse de près à l’édition de livres de photo et de fanzines et auto-publie ses projets depuis 2010.

Depuis 2009, elle mène des ateliers pédagogiques autour de la photographie.

Elle travaille principalement dans des écoles et conçoit également des ateliers pour divers centres culturels et musées dans lesquels elle propose des activités autour de la photographie contemporaine auprès de différents publics. Elle a notamment travaillé en milieu hospitalier au cours de résidence-mission

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 19 28 00 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ Dans ses jardins de 4 hectares qu’il aménagea entre 1895 et 1910, le banquier Albert Kahn a rassemblé et conjugué harmonieusement les jardins les plus divers, à l’image du monde dont il rêvait : jardin anglais, jardin japonais, jardin à la française, roseraie, verger… Le trésor d’Albert Kahn, c’est aussi une collection unique de 183 000 mètres de films et de 72 000 autochromes (1er fonds au monde), le tout constituant les « Archives de la Planète » issues d’une cinquantaine de pays, créées entre 1909 et 1931. Métro : ligne 10, station « Boulogne Pont de Saint-Cloud » Tramway : ligne T2, arrêt « Parc de Saint-Cloud » Autobus : 52, 72, 126, 160, 175 – arrêt « Rhin et Danube » Vélib’s : station au 15 rond-point Rhin-et-Danube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

© Leïla Garfield