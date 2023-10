Au fil des saisons : quand l’art sort des musées Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, 13 mai 2023, Boulogne-Billancourt.

Au fil des saisons : quand l’art sort des musées Samedi 13 mai, 17h00 Musée départemental Albert-Kahn

Ce projet a été déployé tout au long de la saison 2022 – 2023, il est à destination des 15-25 ans en milieu médico-social d’Antony, de Sceaux et de Châtenay-Malabry. Il repose sur la représentation de la nature dans les collections départementales et questionne les notions de temps, de cycle et de renouveau à l’image des saisons qui se répètent inlassablement.

L’artiste, Leïla Garfield a créé un dialogue entre les collections départementales, l’observation de la nature et les souvenirs et émotions que celles-ci convoquent chez chacun. Les adolescents mobilisés ont collecté des objets, végétaux, images et témoignages. La matière rassemblée a fait l’objet d’un classement, réutilisé comme support à plusieurs expérimentations plastiques dont le dessin, la photographie, l’herbier, le tissage et la broderie.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 19 28 00 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Leila Garfield