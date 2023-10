Cet évènement est passé Visite à la lampe torche des collections Musée denys puech Rodez Catégories d’Évènement: Aveyron

Rodez Visite à la lampe torche des collections Musée denys puech Rodez, 13 mai 2023, Rodez. Visite à la lampe torche des collections Samedi 13 mai, 20h00 Musée denys puech Entrée libre Venez redécouvrir le musée Denys-Puech et ses collections dans une atmosphère singulière pour cette nuit des musées. Lumières tamisées, musique de l’époque de la construction, vous êtes invité à venir lampe torche à la main poser un autre regard sur les œuvres et l’architecture du musée.

En partenariat avec la médiathèque de Rodez Musée denys puech Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie 05 65 77 89 60 http://www.grandrodez.com A côté des œuvres du sculpteur aveyronnais Denys Puech (1854-1942), célèbre pour ses portraits féminins empreints de mélancolie, le musée accueille une importante collection d’Art Contemporain. Le peintre orientaliste Maurice Bompard et le graveur Eugène Viala sont également mis à l’honneur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

