Démonstration d’un artisan d’art musée Denys-Puech, 2 avril 2023, Rodez. Démonstration d’un artisan d’art Dimanche 2 avril, 14h00 musée Denys-Puech Le musée Denys-Puech ouvre ses portes à un artisan d’art … restaurateur d’oeuvres peintes, créateur… pour qu’il puisse faire une démonstration de son travail….

Une découverte et une rencontre proposées dans le cadre des premiers dimanches du mois.

La médiatrice du musée Denys-Puech proposera un atelier d’arts plastiques, ouvert à tous, et en continu, en lien avec le métier de l’artisan.

Plus d'infos sur https://musee-denys-puech.rodezagglo.fr/agenda/ musée Denys-Puech place Clemenceau, Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00

