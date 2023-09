Cet évènement est passé Visite guidée de l’exposition temporaire Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry Catégories d’Évènement: Caudry

Nord Visite guidée de l’exposition temporaire Musée Dentelles et Broderies de Caudry Caudry, 16 septembre 2023, Caudry. Visite guidée de l’exposition temporaire Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée Dentelles et Broderies de Caudry Gratuit Accompagné(e) d’une médiatrice culturelle, venez découvrir notre nouvelle exposition temporaire « Moving Lace, la dentelle en mouvement ». Musée Dentelles et Broderies de Caudry Place des Mantilles – 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France 03 27 76 29 77 http://musee-dentelle.caudry.fr Entre Cambrai (à 17 km) et Le Cateau (à 10 km) par la RN43. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

