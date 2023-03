ASMR, musée de la dentelle d’Arlanc musée dentelle Arlanc, 13 mai 2023, Arlanc.

Relaxation et immersion au musée ! Une bande son d’ASMR permettra au public de visiter l’exposition : Les cyanotypes et les petites histoires des vêtements en dentelle d’une façon différente.

Aux XVIIe et XVIIe siècles, la mode vestimentaire est à la dentelle. À Arlanc, la production de dentelle à la main, implantée dès le XVIe siècle, bénéficie de cette passion et reste une industrie florissante jusqu'à la Révolution. Depuis 1991, les caves voutées de l'hôtel de ville abritent le musée de France de dentelle à la main. Le parcours des collections permanentes (plus de 600 pièces) est réparti sur trois salles, une salle d'exposition temporaire, une salle de projection et la boutique. Découvrez un savoir-faire local, la différence entre la dentelle au carreau et la dentelle à l'aiguille, le point de Venise et le point d'esprit ainsi que les outils et objets des dentellières.

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

