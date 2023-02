ASMR, musée de la dentelle d’Arlanc musée dentelle Arlanc Arlanc Catégories d’Évènement: Arlanc

ASMR, musée de la dentelle d’Arlanc musée dentelle Arlanc, 13 mai 2023, Arlanc. ASMR, musée de la dentelle d’Arlanc Samedi 13 mai, 18h00 musée dentelle Arlanc Relaxation et immersion au musée ! Une bande son d’ASMR permettra au public de visiter l’exposition : Les cyanotypes et les petites histoires des vêtements en dentelle d’une façon différente.

Samedi 13 mai 2023 musée dentelle Arlanc 53 route nationale 63220 Arlanc Arlanc 63220 Puy-de-Dôme 0473950003 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

