Projection vidéo du projet « La classe, l'œuvre ! »
Samedi 13 mai, 20h15
Musée Denon
Entrée libre

A raison d'une visite par mois suivi d'un atelier plastique, les élèves d'une classe de CM1 de l'école Le Devoir ont découvert l'ensemble des collections du musée. Chaque séance a fait l'objet d'une restitution en photo, vidéo et texte sur la webtv de la classe. A l'occasion de la Nuit des Musées, ils présentent au public une projection des reportages rendant compte de leur expérience au musée.

Musée Denon
Place de l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 94 74 41
http://www.museedenon.com

Une collection beaux-arts, peintures, sculptures, dessins du XVIème au XIXème siècles, rassemblée autour de Vivant Denon, inventeur du musée moderne.

