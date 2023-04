Visite guidée de l’exposition « Le Noble jeu de l’Arc » Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Visite guidée de l’exposition « Le Noble jeu de l’Arc » Musée Denon, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône. Visite guidée de l’exposition « Le Noble jeu de l’Arc » Samedi 13 mai, 20h15, 21h15, 22h15, 23h15 Musée Denon Sans réservation, places limitées (être présent 10-15 min avant le départ de la visite) Tout au long de la soirée, visitez avec une médiatrice du musée la toute nouvelle exposition temporaire, Le Noble jeu de l’Arc. Une découverte du monde de l’archerie traditionnelle, de l’histoire des confréries, et une présentation des pratiques de tir auxquelles les compagnies d’archers s’adonnent encore de nos jours.

Plus d’informations sur l’exposition : www.museedenon.com Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 94 74 41 http://www.museedenon.com http://www.facebook.com/museedenon;http://twitter.com/museedenon;http://instagram.com/museedenon [{« link »: « http://www.museedenon.com »}] Une collection beaux-arts, peintures, sculptures, dessins du XVIème au XIXème siècles, rassemblée autour de Vivant Denon, inventeur du musée moderne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:15:00+02:00 – 2023-05-13T20:55:00+02:00

2023-05-13T23:15:00+02:00 – 2023-05-13T23:55:00+02:00 L’abat-oiseau, Manuscrit 2657, folio 6v, conservé par Avignon Bibliothèques (Ville d’Avignon) – Etablissement public communal – Fondation Calvet © cliché IRHT-CNRS

