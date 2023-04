Visite libre de l’exposition « Le Noble jeu de l’Arc » Musée Denon, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône.

Visite libre de l’exposition « Le Noble jeu de l’Arc » Samedi 13 mai, 20h00 Musée Denon Entrée libre

L’exposition propose une découverte du monde de l’archerie traditionnelle, de son histoire et de ses pratiques, dont le tir Beursault et le Bouquet Provincial, qui sont classés à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel depuis 2015.

Le musée Vivant Denon conserve des objets et les archives des compagnies d’archers de Sevrey, Saint-Marcel-lès-Chalon, Lux et Chalon-sur-Saône de 1781 à 1893, présentés pour la première fois au public, en lien avec le Bouquet provincial (rassemblement annuel des compagnies d’archers de France) qui a lieu à Mâcon le 14 mai 2023.

Avec le concours du musée de l’Archerie de Crépy-en-Valois et de nombreux prêteurs des collections publiques ou privées, le musée Vivant Denon vous entraîne au cœur des compagnies de l’arc avec des documents, des œuvres et des objets inédits du 15e au 20e siècle.

Grâce à nos collections et aux généreuses contributions de 20 prêteurs publics ou privés (parmi lesquels le musée de l’Armée, le Mobilier national, et le musée Bourdelle à Paris, le musée de l’archerie et du Valois de Crépy-en-Valois, le musée du château de Compiègne, les musées des Beaux-Arts de Dijon, Dunkerque, Nîmes, la bibliothèque Ceccano d’Avignon,…), l’exposition présente un corpus de plus de 190 œuvres, objets et pièces d’archives liés à l’histoire de l’archerie traditionnelle. Parmi ces objets, l’exposition présente une belle sélection d’arcs et d’équipements d’archers, dont le plus ancien exemple date du Néolithique.

Découvrez en visite libre le fonctionnement interne des compagnies d’archers, leur rôle social, les différents exercices de tir historiques qui sont encore pratiqués aujourd’hui.

Musée Denon Place de l'Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Antoine BOURDELLE, Héraklès, 1906-1909, bronze © musée Bourdelle – Jean-Olivier Rousseau