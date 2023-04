Rencontre avec la Société des Amis du musée Denon Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Rencontre avec la Société des Amis du musée Denon Musée Denon, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône. Rencontre avec la Société des Amis du musée Denon Samedi 13 mai, 20h00 Musée Denon Entrée libre Créée en septembre 1984, la Société des Amis du musée Denon regroupe aujourd’hui près de 350 adhérents. Son objectif est de contribuer à l’enrichissement des collections du musée Vivant Denon par l’acquisition et la restauration d’œuvres ou d’objets archéologiques. Par ailleurs, tout au long de l’année, la Société des Amis du musée propose des conférences et des voyages à thèmes et participe aux événements ponctuels proposés par le musée. Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 94 74 41 http://www.museedenon.com http://www.facebook.com/museedenon;http://twitter.com/museedenon;http://instagram.com/museedenon Une collection beaux-arts, peintures, sculptures, dessins du XVIème au XIXème siècles, rassemblée autour de Vivant Denon, inventeur du musée moderne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

