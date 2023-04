Animation sérigraphie Musée Denon Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Animation sérigraphie Musée Denon, 13 mai 2023, Chalon-sur-Saône. Animation sérigraphie Samedi 13 mai, 20h00 Musée Denon En continu, sans réservation À partir d’œuvres des collections, expérimentez la sérigraphie et repartez avec un tirage papier de votre composition.

avec Klaus Walbrou, graphiste, illustrateur, sérigraphe Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 94 74 41 http://www.museedenon.com http://www.facebook.com/museedenon;http://twitter.com/museedenon;http://instagram.com/museedenon Une collection beaux-arts, peintures, sculptures, dessins du XVIème au XIXème siècles, rassemblée autour de Vivant Denon, inventeur du musée moderne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 Atelier sérigraphie avec Klaus Walbrou © Emilie Gallay-Wawrzyniak

