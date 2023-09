Visite libre des collections et de l’exposition du musée Musée de Vulliod Saint-Germain Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Pézenas Visite libre des collections et de l’exposition du musée Musée de Vulliod Saint-Germain Pézenas, 16 septembre 2023, Pézenas. Visite libre des collections et de l’exposition du musée 16 et 17 septembre Musée de Vulliod Saint-Germain Gratuit. Entrée libre. Le musée de Vulliod Saint-Germain est membre de l’association des musées d’Occitanie et labellisé « Musée de France ». L’hôtel particulier qui accueille le musée apporte l’image rare d’un intérieur, tel que la comtesse de Saint-Germain l’aménagea à la charnière des XIXe et XXe siècles.

L’exposition temporaire, Colette Richarme, une peintre dans le siècle, 1904-1991, est visible jusqu’au 5 novembre 2023 Musée de Vulliod Saint-Germain 3 rue Albert Paul Alliés, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 04 67 98 90 59 Installé en 1942 dans un hôtel particulier du XVIe siècle – XVIIIe siècle, le musée a été légué à la ville par la comtesse de Saint-Germain, entièrement rénové en 1900 par l’architecte Paul Harant. Parc de stationnement (pour voitures à moins de 100 mètres et pour bus à 500 mètres). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

