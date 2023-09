Visite théâtralisée : Une brique au fond du lit Musée de Vire Normandie Vire Normandie, 15 octobre 2023, Vire Normandie.

Visite théâtralisée : Une brique au fond du lit Dimanche 15 octobre, 14h30, 16h30 Musée de Vire Normandie Sur inscription, dans la limite des places disponibles. 8€ pour les adultes. 4€ pour les moins de 26 ans.

Nous sommes en 1957 et les visiteurs surprennent une mère de famille dans son appartement tout juste reconstruit. Elle raconte sa « nouvelle » vie dans une ville toute neuve mais aussi « son » Vire d’avant la guerre, les bombardements, la ville et ses habitants qui coûte que coûte se relèvent, les cités provisoires et la reconstruction qui semble si longue…

Avec Valérie Lecoq, auteur et comdienne de la compagnie PAP Théâtre.

Musée de Vire Normandie square du Chanoine-Jean-Héroult, 14500, Vire Normandie Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie 0231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee/ [{« type »: « phone », « value »: « 0231666650 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmusee@virenormandie.fr »}] Niché dans un hôtel-Dieu du 18e siècle, le musée propose aux visiteurs d’explorer l’histoire de Vire Normandie et de partir sur les traces des hommes et des femmes qui ont transformé la ville et son bocage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

Musée de Vire Normandie