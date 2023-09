Rallye en famille : Vire, une ville reconstruite Musée de Vire Normandie Vire Normandie, 14 octobre 2023, Vire Normandie.

Rallye en famille : Vire, une ville reconstruite Samedi 14 octobre, 10h30 Musée de Vire Normandie Plusieurs familles vont pouvoir s’affronter. Prévoir baskets et tenue selon la météo. Adulte : 4.50€. Enfant : 2€. A partir de 8 ans.

Affrontez vos adversaires au cours d’un jeu de piste dans le centre-ville de Vire afin de mieux comprendre les particularités de cette ville reconstruite ! Rendez-vous au musée pour le lancement. Remise des prix et collation au musée à la fin du rallye.

Musée de Vire Normandie square du Chanoine-Jean-Héroult, 14500, Vire Normandie Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie 0231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee/ [{« type »: « phone », « value »: « 0231666650 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmusee@virenormandie.fr »}] Niché dans un hôtel-Dieu du 18e siècle, le musée propose aux visiteurs d’explorer l’histoire de Vire Normandie et de partir sur les traces des hommes et des femmes qui ont transformé la ville et son bocage.

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

