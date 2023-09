Visite guidée : Vire et son patrimoine de la Reconstruction Musée de Vire Normandie Vire Normandie, 13 octobre 2023, Vire Normandie.

Visite guidée : Vire et son patrimoine de la Reconstruction Vendredi 13 octobre, 13h30 Musée de Vire Normandie Sur réservation

Découvrez la diversité architecturale remarquable du centre-ville reconstruit de Vire avec un itinéraire complet ! Visite guidée en compagnie de Fanny Compère du CAUE 14. Rendez-vous place du Château pour commencer la visite. Gratuit. Sur réservation.

Musée de Vire Normandie square du Chanoine-Jean-Héroult, 14500, Vire Normandie Vire Normandie 14500 Vire Calvados Normandie 0231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee/ [{« type »: « phone », « value »: « 0231666650 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmusee@virenormandie.fr »}] Niché dans un hôtel-Dieu du 18e siècle, le musée propose aux visiteurs d’explorer l’histoire de Vire Normandie et de partir sur les traces des hommes et des femmes qui ont transformé la ville et son bocage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

CAUE14