Olympiades : participez aux jeux antiques ! Musée de Vieux la Romaine Vieux, 9 juillet 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Devenez athlètes grecs d’un jour et participez aux Jeux d’Olympie !

Après une présentation de l’histoire des Jeux Olympiques essayez-vous à quelques disciplines vieilles de 3000 ans telles que la course en arme, le lancer de disque et de javelot…

Tout public, à partir de 6 ans (adulte accompagnateur obligatoire). Réservation obligatoire..

Musée de Vieux la Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Become a Greek athlete for a day and take part in the Games of Olympia!

After an introduction to the history of the Olympic Games, try your hand at some 3000-year-old disciplines such as arms racing, discus and javelin throwing…

Suitable for all ages 6 and over (accompanying adult compulsory). Reservations required.

Conviértase en un atleta griego por un día y participe en los Juegos de Olimpia

Tras una presentación sobre la historia de los Juegos Olímpicos, pruebe algunas de las disciplinas que se practican desde hace 3.000 años, como carreras de brazos, lanzamiento de disco y jabalina…

Apto para mayores de 6 años (es obligatorio ir acompañado de un adulto). Imprescindible reservar.

Werden Sie für einen Tag griechischer Athlet und nehmen Sie an den Spielen von Olympia teil!

Nach einer Einführung in die Geschichte der Olympischen Spiele versuchen Sie sich an einigen 3000 Jahre alten Disziplinen wie dem Waffenlauf, dem Diskus- und Speerwurf…

Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich). Reservierung erforderlich.

