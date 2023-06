Embarque avec tes héros grecs Musée de Vieux-la-Romaine Vieux, 15 avril 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

« Embarque avec tes héros grecs » se saisit de la mythologie qui berce aujourd’hui encore nos enfances de ses grands récits.

Cette exposition propose aux petits dès 3 ans et aux plus grands de découvrir et de vivre les grandes épopées de Thésée face au Minotaure, de Jason et des argonautes à la conquête de la Toison d’or et du célèbre Ulysse affrontant d’innombrables dangers lors de son retour à Ithaque après la guerre de Troie…

Thésée, Jason et Ulysse… trois héros de l’antiquité gréco-romaine à redécouvrir au coeur de cette exposition, dont les exploits font rêver petits et grands depuis des milliers d’années ! Trois héros face aux obstacles de la mer, face à de nombreux dangers et monstres en tous genres… tout un imaginaire issu de la mythologie.

Après avoir écouté et découvert ces trois grands mythes, les visiteurs deviennent héros à leur tour et entrent dans un espace immersif qui invite à vivre, aux côtés de Thésée, de Jason et d’Ulysse les grandes étapes de leurs épopées.

Cette exposition constituée d’histoires à voir, à entendre et à vivre est conçue pour tous avec des adaptations pour les enfants dès 3 ans.

Exposition conçue en partenariat avec le Bazarnaom..

Vendredi 2023-04-15 à ; fin : 2023-12-30 . .

Musée de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



« Embarque avec tes héros grecs » (Embark with your Greek heroes) takes on the mythology that still lulls our childhoods with its great tales.

This exhibition offers children from 3 years old and older to discover and live the great epics of Theseus facing the Minotaur, Jason and the Argonauts conquering the Golden Fleece and the famous Odysseus facing countless dangers on his return to Ithaca after the Trojan War

Theseus, Jason and Ulysses? three heroes of Greco-Roman antiquity to be rediscovered in the heart of this exhibition, whose exploits have been the stuff of dreams for young and old for thousands of years! Three heroes facing the obstacles of the sea, facing many dangers and monsters of all kinds? a whole imaginary world from mythology.

After listening to and discovering these three great myths, visitors become heroes in their turn and enter an immersive space that invites them to live, alongside Theseus, Jason and Odysseus, the great stages of their epics.

This exhibition is made up of stories to see, hear and experience, and is designed for everyone, with adaptations for children from 3 years old.

Exhibition conceived in partnership with the Bazarnaom.

« Embarque con sus héroes griegos » aborda la mitología que aún arrulla nuestra infancia con sus grandes historias.

Esta exposición ofrece a los niños a partir de 3 años la oportunidad de descubrir y vivir las grandes epopeyas de Teseo enfrentándose al Minotauro, Jasón y los Argonautas conquistando el Vellocino de Oro y el famoso Odiseo enfrentándose a innumerables peligros en su regreso a Ítaca tras la guerra de Troya..

Teseo, Jasón y Ulises… tres héroes de la Antigüedad grecorromana redescubiertos en el corazón de esta exposición, cuyas hazañas han hecho soñar a grandes y pequeños durante miles de años Tres héroes enfrentados a los obstáculos del mar, a numerosos peligros y a monstruos de todo tipo… todo un mundo imaginario derivado de la mitología.

Tras escuchar y descubrir estos tres grandes mitos, los visitantes se convierten a su vez en héroes y entran en un espacio inmersivo que les invita a vivir, junto a Teseo, Jasón y Ulises, las principales etapas de sus epopeyas.

Esta exposición, compuesta de historias para ver, oír y vivir, está pensada para todos los públicos, con adaptaciones para niños a partir de 3 años.

Exposición diseñada en colaboración con el Bazarnaom.

die Ausstellung « Embarque avec tes héros greces » greift die Mythologie auf, die auch heute noch unsere Kindheit mit ihren großen Erzählungen einlullt.

In dieser Ausstellung können Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene die großen Epen von Theseus im Kampf gegen den Minotaurus, Jason und den Argonauten bei der Eroberung des Goldenen Vlieses und dem berühmten Odysseus, der bei seiner Rückkehr nach Ithaka nach dem Trojanischen Krieg unzähligen Gefahren begegnet, entdecken und miterleben

Theseus, Jason und Odysseus – drei Helden des griechischen und römischen Altertums, die in dieser Ausstellung wiederentdeckt werden und deren Heldentaten seit Tausenden von Jahren Groß und Klein zum Träumen bringen! Drei Helden, die sich den Hindernissen des Meeres, zahlreichen Gefahren und Ungeheuern aller Art gegenübersehen… eine ganze Vorstellungswelt, die aus der Mythologie stammt.

Nachdem die Besucher diese drei großen Mythen gehört und entdeckt haben, werden sie selbst zu Helden und betreten einen immersiven Raum, der sie dazu einlädt, an der Seite von Theseus, Jason und Odysseus die großen Etappen ihrer Epen zu erleben.

Diese Ausstellung, die aus Geschichten zum Sehen, Hören und Erleben besteht, ist für alle konzipiert und für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Bazarnaom konzipiert.

