L’autre voyage d’Ulysse Musée de Vieux-la-Romaine Vieux, 21 octobre 2023, Vieux.

L’autre voyage d’Ulysse Samedi 21 octobre, 11h00, 16h00 Musée de Vieux-la-Romaine spectacle proposé par la Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon

Et Mes Ailes Compagnie

Théâtre de papier, Musique et Objets

Ulysse, grand héros de la mythologie grecque, trébuche, tombe à la renverse et se retrouve éjecté de son histoire. Comment va-t-il se débrouiller pour retrouver le chemin de la maison ? Egaré au milieu d’un espace inconnu rempli de livres, il se glisse à travers les pages et rencontre des personnages parfois drôles, parfois inquiétants. Avec tendresse et humour, les héros de la littérature jeunesse et classique vont le bousculer, le chahuter mais peut-être aussi le ramener à bon port.

Réalisation et jeu, Fabienne Guérif et Tom A. Reboul

Pop-ups et kirigami, Coline Caussade

Personnages de Wilfrid Crenel.

En partenariat avec le Musée de Vieux-la-Romaine dans le cadre de l’exposition « Embarque avec tes héros grecs »

Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Vieux 14930 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 14 99 01 41 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:40:00+02:00

2023-10-21T16:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:40:00+02:00

Stéphane Vincke