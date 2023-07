Visite libre Musée de Vierzon Vierzon, 16 septembre 2023, Vierzon.

Visite libre 16 et 17 septembre Musée de Vierzon

Venez découvrir la richesse des collections du musée de Vierzon et admirer les oeuvres issues des nombreuses manufactures vierzonnaises aux XIXe et XXe siècles.

Musée de Vierzon 11 rue de la Société-Française 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 02 48 71 10 94 http://www.ville-vierzon.fr Le musée est situé au cœur d’une site industriel remarquable : l’ancienne usine de la Société Française, protégée au titre des Monuments Historiques.

Sur 600 m², les espaces d’exposition présentent deux siècles d’histoire industrielle et cheminote à Vierzon. Le musée possède une importante collection qui permet de retracer l’histoire et le patrimoine de la ville dans le domaine de la porcelaine, du verre, du grès et du machinisme agricole.

L’établissement dispose également d’une collection unique d’objets, d’affiches et d’outils qui permet de présenter 150 ans d’histoire du chemin de fer à Vierzon.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Martroux