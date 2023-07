Démonstration : découverte de la médiation équine Musée de Vernon Vernon, 17 septembre 2023, Vernon.

Démonstration : découverte de la médiation équine Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h00 Musée de Vernon

Le Cheval, médiateur neutre et sans jugement, autorise un « lâcher prise ». Une relation qui permet de ressentir et d’évoquer émotions et sensations, de développer confiance, compétences, motivation, dialogue, gestion du stress et autonomie. Laurent et Joséphine vous invitent à partager leur philosophie du monde vivant et leur relation aux chevaux au cours d’un entretien personnalisé de 15 minutes avec l’un de leur petit poney toute la journée au musée !

Musée de Vernon 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 64 79 05 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ [{« type »: « email », « value »: « musee@vernon27.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 64 79 05 »}] Situé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée de Vernon présente une collection d’oeuvres d’art, permettant, entre autres, de découvrir la peinture de paysages des origines de l’impressionnisme aux Nabis (Monet, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis…) et une section d’art animalier tout à fait originale (Barye, Bugatti, Pompon…)

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

