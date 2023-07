Exposition « le cheval : une histoire de la compréhension du mouvement » Musée de Vernon Vernon, 16 septembre 2023, Vernon.

Peint ou sculpté, la collection d’art animalier du musée n’a pas fait l’impasse sur le cheval, le troisième animal de compagnie le plus apprécié depuis sa domestication il y a plus de 5 000 ans. Auparavant utilisé pour se déplacer, pour faire la guerre ou comme bête de somme agricole, il est davantage aujourd’hui synonyme de loisirs. Mais cet animal dans l’histoire de l’art est surtout emblématique pour la représentation du mouvement. A la fin du 19e siècle, le cheval est au cœur d’un débat qui anime la société : au galop, y a-t-il un moment où le cheval n’a plus une seule patte au sol ? Les suppositions vont bon train, personne n’est d’accord mais c’est bien Edward Muybridge qui va clore la discussion en apportant une réponse par la photographie ! Oui, l’animal décolle à un moment dans sa course et cela révolutionnera la manière de le représenter.

Musée de Vernon 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 64 79 05 https://www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee/ Situé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, le musée de Vernon présente une collection d’oeuvres d’art, permettant, entre autres, de découvrir la peinture de paysages des origines de l’impressionnisme aux Nabis (Monet, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis…) et une section d’art animalier tout à fait originale (Barye, Bugatti, Pompon…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Richard Fath, Jockey montant un pur-sang anglo-arabe au galop, terre cuite, vers 1934. Collection du musée de Vernon