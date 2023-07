Rencontre « Comment recréer un costume Renaissance ? Par Anaïs Mérat, costumière » Musée de Vauluisant Troyes, 17 septembre 2023, Troyes.

Rencontre « Comment recréer un costume Renaissance ? Par Anaïs Mérat, costumière » Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée de Vauluisant

Passionnée depuis son enfance par les pratiques artistiques, la couture, l’histoire et la découverte du patrimoine, Anaïs Mérat a orienté tout son parcours scolaire pour allier ces domaines et en faire aujourd’hui son métier.

Nous avons tous besoin de rêves et d’imaginaires. C’est ce à quoi nous permet d’accéder le costume en habillant des personnages issus de mondes historiques ou fantastiques.

C’est pourquoi, depuis 2019, Anaïs Mérat est artisane d’art pour mettre le costume au service de tous les rêves. Elle conçoit et réalise des costumes sur mesure historiques et fantastiques pour les lieux de patrimoine, pour les amateurs de reconstitution historique et pour le spectacle.

Exceptionnellement, deux costumes réalisés par Anaïs Mérat sont présentés tout le week-end en regard des sculptures de la Renaissance, nous laissant imaginer la richesse des étoffes et les couleurs chatoyantes de ces sculptures si elles prenaient vie !

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 03 25 43 43 20 http://www.musees-troyes.com/ Situé face au portail de l’église Saint-Pantaléon, l’Hôtel de Vauluisant est l’un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes. Il présente une riche façade typique de l’architecture Renaissance avec son décor de frontons, cartouches, angelots, guirlandes. Deux tourelles encadrent ce pavillon XVIe siècle, dont l’une abrite un escalier à vis. Les toits coniques sont ornés d’élégants épis de faîtage surmontés d’un soleil et d’une lune.

Il est construit à l’emplacement d’un couvent qui dépendait de l’abbaye cistercienne de Vauluisant (Yonne) au XIIe siècle. En 1524, cette demeure est détruite par l’incendie qui ravage une grande partie de la ville de Troyes. Vers 1550, Antoine Hennequin construit le pavillon à tourelles. Le corps du bâtiment, en retour d’équerre, est élevé au XVIIe siècle par la célèbre famille Mesgrigny qui quitte le bâtiment en 1826. Pendant de longues années, il est le siège du Grand Cercle Troyen qui y organise des bals et autres festivités.

Acheté par la ville de Troyes en 1932 pour en faire un musée d’art décoratif, annexe du Musée des Beaux-Arts, il abrite actuellement des collections évoquant l’art champenois du XVIe siècle et l’histoire de la bonneterie.

Le bâtiment principal et les deux tourelles qui l’accompagnent sont classés au titre des Monuments historiques en 1904.

