Concert « La Renaissance en musique » Musée de Vauluisant Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Concert « La Renaissance en musique » Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée de Vauluisant Entrée libre

Émilie Cunin, soprano et Yann Péran au luth vous proposent un programme de musique Anglaise et Française de la Renaissance, l’occasion notamment de découvrir des œuvres de John Dowland. Ces intermèdes musicaux nous transportent durant quelques instants en pleine Renaissance dans l’ambiance intime et feutrée de ce très bel hôtel particulier.

Après avoir obtenu un DEM de percussions au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Troyes, Émilie Cunin a obtenu son prix de cor au Conservatoire de Gennevilliers, puis elle obtient un diplôme d’Etat de professeur de cor, ainsi qu’un DEUG de musicologie au Pôle Supérieur Musical de Bourgogne en 2015.

Elle enseigne actuellement aux Conservatoires de Chaumont et de Romilly-sur-Seine. Elle a étudié le chant notamment auprès de Michèle Ledroit et affectionne tout particulièrement les répertoires baroques et du XXe siècle.

Pour ces moments musicaux, Emilie Cunin est accompagnée du luthiste Yan Péran.

Médaillé d’or des Conservatoires de Brest, puis de La Courneuve, Yann Péran obtient en 2000 le 1er prix de guitare classique du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Alberto Ponce.

Après avoir obtenu plusieurs prix internationaux, il décide d’élargir sa pratique au théorbe puis au luth. Depuis, il nourrit sa démarche artistique par un aller-retour constant entre les instruments anciens et la guitare, se produisant en récital sur plusieurs instruments, ainsi qu’au sein de divers ensembles de musique de chambre et de musique ancienne.

Par ailleurs, son intérêt pour la création contemporaine l’amène à travailler avec de nombreux compositeurs de sa génération. Titulaire du Certificat d’Aptitude, Yann Péran enseigne au Conservatoire d’Auxerre.

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 03 25 43 43 20 http://www.musees-troyes.com/ Situé face au portail de l’église Saint-Pantaléon, l’Hôtel de Vauluisant est l’un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes. Il présente une riche façade typique de l’architecture Renaissance avec son décor de frontons, cartouches, angelots, guirlandes. Deux tourelles encadrent ce pavillon XVIe siècle, dont l’une abrite un escalier à vis. Les toits coniques sont ornés d’élégants épis de faîtage surmontés d’un soleil et d’une lune.

Il est construit à l’emplacement d’un couvent qui dépendait de l’abbaye cistercienne de Vauluisant (Yonne) au XIIe siècle. En 1524, cette demeure est détruite par l’incendie qui ravage une grande partie de la ville de Troyes. Vers 1550, Antoine Hennequin construit le pavillon à tourelles. Le corps du bâtiment, en retour d’équerre, est élevé au XVIIe siècle par la célèbre famille Mesgrigny qui quitte le bâtiment en 1826. Pendant de longues années, il est le siège du Grand Cercle Troyen qui y organise des bals et autres festivités.

Acheté par la ville de Troyes en 1932 pour en faire un musée d’art décoratif, annexe du Musée des Beaux-Arts, il abrite actuellement des collections évoquant l’art champenois du XVIe siècle et l’histoire de la bonneterie.

Le bâtiment principal et les deux tourelles qui l’accompagnent sont classés au titre des Monuments historiques en 1904.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Philippe Rappeneau