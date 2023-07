Nouveau livret-jeu pour le jeune public « Le jeu de l’apprenti » Musée de Vauluisant Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Et si vos enfants découvraient le musée tout en s’amusant ? Ce nouveau livret jeu, imaginé et réalisé par Federica Falsaperla, étudiante du master Patrimoine et musées de l’Université de Reims Champagne-Ardenne / Campus des Comtes de Champagne de Troyes est proposé à tous les jeunes visiteurs à partir de 6 ans.

Telle une enquête à la découverte des chefs-d’œuvre de la Renaissance en Champagne pour découvrir l’architecture du musée ainsi que ses peintures, sculptures et vitraux, à travers un parcours fait d’énigmes à décrypter.

Le but sera d’aider un apprenti sculpteur à retrouver son maître, caché dans le musée. Il est le seul à connaître les secrets de son art. Seras-tu capable de le guider ?

Sur simple demande à l’accueil du musée.

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est Situé face au portail de l'église Saint-Pantaléon, l'Hôtel de Vauluisant est l'un des rares édifices en pierre de la ville de Troyes. Il présente une riche façade typique de l'architecture Renaissance avec son décor de frontons, cartouches, angelots, guirlandes. Deux tourelles encadrent ce pavillon XVIe siècle, dont l'une abrite un escalier à vis. Les toits coniques sont ornés d'élégants épis de faîtage surmontés d'un soleil et d'une lune.

Il est construit à l’emplacement d’un couvent qui dépendait de l’abbaye cistercienne de Vauluisant (Yonne) au XIIe siècle. En 1524, cette demeure est détruite par l’incendie qui ravage une grande partie de la ville de Troyes. Vers 1550, Antoine Hennequin construit le pavillon à tourelles. Le corps du bâtiment, en retour d’équerre, est élevé au XVIIe siècle par la célèbre famille Mesgrigny qui quitte le bâtiment en 1826. Pendant de longues années, il est le siège du Grand Cercle Troyen qui y organise des bals et autres festivités.

Acheté par la ville de Troyes en 1932 pour en faire un musée d’art décoratif, annexe du Musée des Beaux-Arts, il abrite actuellement des collections évoquant l’art champenois du XVIe siècle et l’histoire de la bonneterie.

Le bâtiment principal et les deux tourelles qui l’accompagnent sont classés au titre des Monuments historiques en 1904.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musées de Troyes / Federica Falsaperla