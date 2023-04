Concert « Les Crazy Cordes du Conservatoire ! » Musée de Vauluisant, 13 mai 2023, Troyes.

Pour la première fois, l’Orchestre à cordes du 1er cycle du Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski de Troyes, se produit au sein des musées municipaux.

Ce orchestre regroupe les musiciens cordes (violon, alto, violoncelle et contrebasse). Malgré la jeunesse instrumentale de chacun, les groupes dirigés s’appliquent à rendre les textes musicaux abordés vivants, avec la meilleure ponctuation possible et un joli son « cordes ». Les élèves apprennent aussi la discipline d’orchestre en travaillant un répertoire adapté à leur niveau et sont ainsi préparés pour s’investir dans l’Orchestre Symphonique ensuite. Ce travail est accompli dans une bonne ambiance propice à partager non seulement la musique, mais aussi le vivre ensemble.

Sous la direction de Mathilde Radelet, professeure de violoncelle et cheffe de l’orchestre à cordes poussin/junior, les jeunes musiciens interprètent « Blues » de Pamela Wedgwood, et trois pièces de Nico Dezaire : « A sunny day », « Sunday party », « the ghost of Tom ».

