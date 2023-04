Exposition « Lacoste, 90 ans de savoir-faire » Musée de Vauluisant, 13 mai 2023, Troyes.

Exposition « Lacoste, 90 ans de savoir-faire » Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Musée de Vauluisant Entrée libre

A l’aune de son 90e anniversaire, Lacoste s’expose pour célébrer son histoire et le talent des hommes et des femmes qui ont édifié la marque autour d’une vision et d’un savoir-faire unique.

La rencontre entre le sport et l’industrie, entre René Lacoste, inventeur inspiré et André Gillier, industriel troyen visionnaire, donne naissance à la marque en 1933. Ils vont mettre au point la fameuse maille «petit piqué» et lancer la commercialisation de la chemise en jersey au crocodile brodé sur la poitrine, premier logo visible à l’extérieur d’un vêtement. René Lacoste et André Gillier sont parmi les premiers à imaginer et à concevoir des tenues sportives adaptées à une société où le rapport au corps est en train de changer.

Les éléments présentés tout au long du parcours d’exposition s’articulent autour de l’histoire de la marque, du polo, du savoir-faire, du tissu «petit piqué» et des nombreuses collaborations du «Crocodile» avec des artistes comme Li Xiao Feng, Peter Lindbergh, Keith Haring, Karl Lagerfeld…

Si Lacoste est une légende, c’est aussi un style ouvert à de nouveaux domaines d’expression. 90 ans après le début de cette aventure collective, l’usine vibre toujours au rythme du crocodile.

Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits le samedi 13 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h et lors de la Nuit des Musées de 20h à minuit.

Programme détaillé : www.musees-troyes.com

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 43 43 20 http://www.musees-troyes.com [{« link »: « http://www.musees-troyes.com »}] L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La peinture reflète les influences italiennes et nordiques (Assomption de la Vierge, Songe de saint Joseph). En sculpture, toutes les tendances du siècle sont représentées : Maître de Chaource, Jacques Juliot, Dominique Florentin et François Gentil. Le vitrail brille de ses derniers feux avec les œuvres de Linard Gontier (exposition didactique). La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Ville de Troyes / Carole Bell