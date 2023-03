6ème Nocturne des étudiants Musée de Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

6ème Nocturne des étudiants Musée de Valence, 30 mars 2023, Valence . 6ème Nocturne des étudiants 4 Place des Ormeaux Musée de Valence Valence Drome Musée de Valence 4 Place des Ormeaux

2023-03-30 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-30 23:00:00 23:00:00

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux

Valence

Drome . Cette année encore, le temps d’un soir, une centaine d’étudiants s’empare du musée!

Entrez dans l’imaginaire de ces artistes en herbe et découvrez leur regard singulier sur le musée et ses collections. musee@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 80 http://www.museedevalence.fr/ Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drome Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Ville Valence Departement Drome Tarif Lieu Ville Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence

Valence Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

6ème Nocturne des étudiants Musée de Valence 2023-03-30 was last modified: by 6ème Nocturne des étudiants Musée de Valence Valence 30 mars 2023 4 Place des Ormeaux Musée de Valence Valence Drôme Drôme Musée de Valence Valence

Valence Drome