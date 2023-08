Visite libre des collections permanentes Musée de Valence – Art et archéologie Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Visite libre du musée de Valence. Collections permanentes de la préhistoire à l’art contemporain.

Musée de Valence – Art et archéologie 4 place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 http://museedevalence.fr https://www.facebook.com/museedevalence;https://twitter.com/museedevalence Créé en 1850, le Musée de Valence est installé depuis 1911 dans l’ancien palais épiscopal, au cœur du centre-ville. Seul musée des Beaux-Arts en Drôme et faisant partie des cinq premiers musées de la région Rhône-Alpes, il offre un espace d’exposition de 5 750 m², 35 salles d’exposition permanente, une perspective exceptionnelle à 360° sur la vallée du Rhône, l’Ardèche et le Vercors et des collections riches de plus de 20 000 œuvres offrant un panorama de l’histoire de l’homme et des arts, de la préhistoire régionale à l’art contemporain. Parmi les œuvres exposées, figure une exceptionnelle collection de peintures et dessins d’Hubert Robert (1733-1808), qui est la troisième collection au monde avec celles du musée du Louvre à Paris et du musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg. Après d’importants travaux de rénovation et d’extension, le Musée a rouvert ses portes en décembre 2013. Lieu culturel ouvert et vivant, il fait rayonner Valence et son agglomération sur le plan culturel à l’échelle nationale. Parc de stationnement (à 100 m) Gare desservie (Valence).

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jean-Nicolas Servandoni, Caprice romain avec le Colisée et la pyramide de Cestius, 18e siècle © Musée de Valence, photographie Béatrice Roussel