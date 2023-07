Exposition – Musée de tradition des fusiliers marins Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Lanester Catégories d’Évènement: Lanester

Morbihan Exposition – Musée de tradition des fusiliers marins Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Lanester, 16 septembre 2023, Lanester. Exposition – Musée de tradition des fusiliers marins 16 et 17 septembre Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Inauguré en 2014 dans les nouveaux locaux, par le ministre de la Défense de l’époque, M. Jean-Yves Le Drian, le musée des fusiliers marins retrace l’épopée des fusiliers marins et des commandos marine de leur origine à l’époque actuelle, soit plus de 160 ans d’engagement au combat au service de la France.

Les visites sont organisées et commentées par les bénévoles, anciens membres de la force maritime des fusiliers marins et commandos. Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Avenue de l’ingénieur général Stosskopf 56660 Lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne 0297126538 https://www.facebook.com/musee.fusco/ Placé sous l’autorité du commandant de l’école des fusiliers marins, le musée de tradition des fusiliers marins est aujourd’hui l’unique musée de tradition de la Marine. L’équipe du musée ainsi qu’un ensemble de bénévoles tous passionnés permettent la découverte de l’histoire des fusiliers marins, au travers de riches collections, depuis leur création en 1662 par Richelieu jusqu’à l’époque contemporaine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

