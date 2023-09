Visite guidée de l’exposition « Henri Hélis … » au Musée de Sologne Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay, 28 septembre 2023, Romorantin-Lanthenay.

Romorantin-Lanthenay,Loir-et-Cher

Visite guidée de l’exposition « Henri Hélis, un peintre paysagiste de Romorantin à Paris » au Musée de Sologne de Romorantin.

Jeudi 2023-09-28 15:00:00 fin : 2023-09-28 . 7 EUR.

Musée de Sologne

Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Guided tour of the exhibition « Henri Hélis, un peintre paysagiste de Romorantin à Paris » at the Musée de Sologne in Romorantin

Visita guiada a la exposición « Henri Hélis, paisajista de Romorantin a París » en el Museo de Sologne en Romorantin

Führung durch die Ausstellung « Henri Hélis, un peintre paysagiste de Romorantin à Paris » im Musée de Sologne in Romorantin

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Sologne Côté Sud