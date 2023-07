Visite guidée exposition « Henri Hélis, un peintre paysagiste de Romorantin à Paris » Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay, 16 septembre 2023, Romorantin-Lanthenay.

Le musée de Sologne organise du 1er juillet au 1er octobre 2023, une exposition exceptionnelle consacrée au peintre Henri Hélis. Totalement méconnu du public actuel, cet artiste discret est l’un des paysagistes remarqués de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il participe aux plus grandes expositions de son temps dont il est, pour la plupart, l’un des organisateurs aux côtés des artistes de la modernité : Cézanne, Guimard ou Signac.

Le museée de Sologne a pour mission la conservation, l'étude et la présentation au public du patrimoine matériel et immatériel de ce territoire bordé par la Loire au nord et par le Cher au sud. Au Moyen Âge, elle est divisée en trois grands fiefs : le comte de Blois, le duché d'Orléans et celui de Berry. Elle est aujourd'hui partagée entre trois de partements : le Loir-et-Cher, le Loiret et le Cher. L'arrêté du 17 septembre 1941 fixe officiellement la liste des 127 communes composant la Sologne.

Le musée de Sologne propose aux visiteurs des clefs de compréhension pour mieux de couvrir ce territoire aux multiples facettes. Les disciplines historiques, géologiques, ethnologiques et artistiques s’allient pour offrir une vision globale au sein du parcours permanent qui s’étoffera tout au long de l’année d’expositions temporaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

