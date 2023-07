Visite libre Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay, 16 septembre 2023, Romorantin-Lanthenay.

Visite libre 16 et 17 septembre Musée de Sologne

Le musée de Sologne vous dévoile les secrets d’un territoire singulier et fascinant. Vous découvrirez son histoire, son environnement naturel, son architecture, ses coutumes et traditions. Laissez-vous guider à travers la Sologne des landes et des étangs, parsemée de châteaux et de maisons de briques roses.

Au cours de votre visite, le passé prestigieux de la ville sous le règne de François 1er, vous sera révélé. Léonard de Vinci projetait d’édifier à Romorantin, à la demande du roi et de sa mère, Louise de Savoie, une cité royale située au centre d’un réseau de canaux et de rivières reliant l’océan Atlantique à la mer Méditerranée.

Cette année le musée de Sologne propose l’exposition « Henri Hélis, un peintre paysagiste de Romorantin à Paris »

Musée de Sologne Moulin du Chapitre, 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 95 33 66 http://www.museedesologne.com https://www.facebook.com/museedesologne Le museée de Sologne a pour mission la conservation, l’étude et la présentation au public du patrimoine matériel et immatériel de ce territoire bordé par la Loire au nord et par le Cher au sud. Au Moyen Âge, elle est divisée en trois grands fiefs : le comte de Blois, le duché d’Orléans et celui de Berry. Elle est aujourd’hui partagée entre trois de partements : le Loir-et-Cher, le Loiret et le Cher. L’arrêté du 17 septembre 1941 fixe officiellement la liste des 127 communes composant la Sologne.

Le musée de Sologne propose aux visiteurs des clefs de compréhension pour mieux de couvrir ce territoire aux multiples facettes. Les disciplines historiques, géologiques, ethnologiques et artistiques s’allient pour offrir une vision globale au sein du parcours permanent qui s’étoffera tout au long de l’année d’expositions temporaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée de Sologne