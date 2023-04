Visite libre Musée de Sologne, 13 mai 2023, Romorantin-Lanthenay.

Visite libre Samedi 13 mai, 18h00 Musée de Sologne Entrée libre

Venez découvrir la Sologne, son histoire, environnement naturel, architecture, coutumes et traditions. Laissez-vous guider à travers la Sologne des landes et des étangs, des châteaux et maisons de briques roses.

Au cours de votre visite, le passé prestigieux de la ville sous le règne de François 1er, vous sera révélé. Léonard de Vinci projetait d’édifier à Romorantin, à la demande du roi et de sa mère, Louise de Savoie, une cité royale située au centre d’un réseau de canaux et de rivières reliant l’océan Atlantique à la mer Méditerranée.

Musée de Sologne Moulin du Chapitre, 41200 Romorantin-Lanthenay Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 95 33 66 http://www.museedesologne.com http://www.facebook.com/museedesologne Situé dans le centre de Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, le Musée de Sologne vous accueille dans le cadre patrimonial exceptionnel que sont le Moulin du Chapitre, le Moulin de la ville et la Tour Jacquemart du XIIe siècle. De nombreuses expositions temporaires vous feront découvrir d’autres aspects inédits de l’histoire et du patrimoine local. Vous y découvrirez les multiples richesses du territoire solognot : les espaces naturels, les métiers oubliés, l’architecture traditionnelle en brique et les châteaux du XIXe siècle, les coutumes et la chasse. © Musée de Sologne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

