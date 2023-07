Vibrez devant une station sismologique Musée de sismologie Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Vibrez devant une station sismologique Musée de sismologie Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Vibrez devant une station sismologique 16 et 17 septembre Musée de sismologie Entrée libre Vous avez des questions sur les stations sismologiques, les séismes en France, le projet sismo-citoyen, où trouver de l’information sur les séismes, ou tout autre point relatif à la sismicité française ? Venez poser vos questions aux sismologues présents, observez la réaction de bâtiments sur une table vibrante. Musée de sismologie 7-9 rue de l’Université, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 03 68 85 01 27 http://musee-sismologie.unistra.fr/ Le musée de sismologie abrite l’une des plus importantes collections d’instruments de sismomètres au monde exposées sur un même site. Il possède des sismomètres de l’ancienne station sismologique de Strasbourg utilisés pour certains jusqu’en 1970. Entrée par les jardins de l’université. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

