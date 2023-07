Visite à deux voix de l’exposition « D’Or et d’avant » Musée de Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez ce musée plurisdiciplinaire (Beaux-Arts, archéologie, paléontologie, zoologie) qui a su préserver sa muséographie du XIXe siècle.

Visitez la salle de zoologie, qui a réouvert au mois de juin après 2 ans de fermeture, et qui présente de nouvelles collections.

En cheminant à travers les collections permanentes, venez découvrir quatre artistes contemporains : Rémi Tamain, Rohan Graeffly, Benjamin Bicard, et JRl, qui ont travaillé sur la thématique « D'Or et d'avant ». Une exposition organisée avec le château de Bussy-Rabutin et la Porcherie. Musée de Semur-en-Auxois 3 rue Jean-Jacques Collenot, 21140 Semur-en-Auxois 03 80 97 24 25 https://museesemur.wixsite.com/auxois https://www.facebook.com/museedesemurenauxois

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

