Le Patrimoine vivant à Salagon, musée et jardins Musée de Salagon Mane, 16 septembre 2023, Mane.

Le Patrimoine vivant à Salagon, musée et jardins 16 et 17 septembre Musée de Salagon Entrée libre

Comme chaque année, le musée de Salagon participe aux Journées européennes du Patrimoine. L’occasion de vous proposer un programme de visites guidées, d’animations, de concerts et de conférences. Profitez-en : l’accès au musée et aux jardins sera gratuite durant ses deux jours !

Les visites guidées

Balades archéologiques

Découvrez les occupations successives du site du Néolithique à nos jours.

Départs : Samedi à 15H30 et 17H / Dimanche à 11H, 15H30 et 17H

Salagon, jardins d’histoires, jardins de sens

Découvrez les usages des plantes d’ici et d’ailleurs.

Départs : Samedi à 15H / Dimanche à 10H30 à 15H

Jouets retrouvés

Visite ludique de l’exposition.

Départs : Samedi à 14H30 et 16H

Dimanche à 11H30, 14H30 et 16H

L’olivier, notre arbre

Une immersion dans le monde de l’olivier en Méditerranée, usages et symboliques de cet arbre emblématique.

Départs : Samedi à 16H30 / Dimanche à 14H et 16H30

Les animations

Activités ludiques

Espace d’animation autour des jardins, du monument et des expositions de Salagon.

Samedi : 14H-18H / Dimanche : 10H-12H30 et 14H-18H

Les aventurières du temps perdu

Venues d’une autre époque, ces aventurières un brin loufoque déposent au gré des visages, moustaches, fleurs, papillons au cours de leur passage.

Dimanche : maquillage en déambulation à 11H, 15H30 et 17H30

Les rendez-vous ethnologiques

Le patrimoine, enjeux et perspectives

À l’occasion des 20 ans de la convention UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et des 70 ans de la fondation d’Alpes de Lumière, Salagon organise son séminaire annuel «Les Rendez-vous ethnologiques » sur le thème du patrimoine. Sous forme de tables rondes, des chercheurs, des professionnels et acteurs du patrimoine viendront échanger avec le public sur l’évolution de la notion de patrimoine, sa diversification en imaginant des perspectives.

Samedi de 10H à 12H30 et de 14H à 16H sous le chapiteau

L’exposition

70 années de réflexion et d’action pour le haut pays provençal

À l’occasion des 70 ans d’Alpes de lumière, redécouvrez par cette exposition la riche histoire de ce mouvement, de l’étude ethnographique à la restauration du patrimoine de haute-Provence.

Les concerts

Concert-Conférence «L’ Après-Coup»

Bien malin celui ou celle qui pourrait aujourd’hui donner une définition consensuelle du mot patrimoine et s’accorder sur son étendue et sa nécessité. C’est en croisant leurs approches respectives que le trio La Soustraction des Fleurs et l’anthropologue Cyril Isnart ont décidé de s’emparer de ces questions omniprésentes dans leurs travaux pour faire de leur échange un objet spectaculaire à mi-chemin entre la conférence et le concert. Jean François Vrod (violon, voix) – Frédéric Aurier (violon, voix) – Sylvain Lemêtre (zarb, voix) et Cyril Isnart, anthropologue.

Samedi à 17H

DJ Ed Nodda

Apéro mix avec le Cooksound Festival

DJ Ed Nodda a commencé à collectionner des vinyles depuis que les sonorités du hiphop et de l’acid jazz du début des années 1990 ont soufflé sur la planète groove. Il mixe tout ce qui tombe dans son disque dur pour créer des sets gorgés de groove mêlant jazz, cumbia, funk, soul, electronica, brokenbeat, salsa, nu jazz, future soul, hiphop, deep house, disco, techno, bolly beats, bhangra, afrobeat ou ragga.

Samedi à 19H

Olivier Maurel / Bijan Chemirani en duo

Les deux artistes se réunissent autour d’un répertoire de compositions chargées des influences des rythmes traditionnels du Moyen-Orient, du jazz et des musiques du monde. La richesse et l’éclectisme de leurs parcours respectifs permettent de créer un répertoire original où se mêlent jubilation rythmique, lyrisme mélodique et innovation sonore dans une atmosphère riche et chatoyante.

Dimanche à 16H30

Musée de Salagon Prieuré de Salagon 04300 Mane Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur http://musee-de-salagon.com Acquis et restauré par le département des Alpes-de-Haute-Provence, il abrite depuis 1991, un musée ethnologique de la haute-Provence. Des jardins ethnobotaniques illustrant les relations entre l’homme et son environnement végétal offrent un écrin magnifique à ce lieu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Salagon, musée et jardins