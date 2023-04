Redécouvrez les collections au crépuscule Musée de saint-sever – musée des jacobins, 13 mai 2023, Saint-Sever.

Redécouvrez les collections au crépuscule Samedi 13 mai, 18h30 Musée de saint-sever – musée des jacobins Entrée libre

Ce musée est conçu comme une passerelle vers les autres richesses de la ville, connues grâce à l’inventaire général du patrimoine de Saint-Sever réalisé en amont. Le parcours s’articule autour d’un fil chronologique tiré à travers les différentes sections, ponctuées d’activités ludiques.

La section Antiquité dévoile le Palestrion et la villa du Gleyzia d’Augreilh, l’histoire des fouilles de cet édifice essentiel de l’Antiquité romaine tardive, ainsi que la vie d’un propriétaire opulent, qui exploite ses terres près de l’Adour.

La section dédiée à l’abbaye de la ville retrace l’histoire du duché de la Gascogne et dévoile l’importance de la ville de Saint-Sever durant le Moyen Âge, lorsqu’elle était le centre politique et culturel du territoire.

La dernière aile se focalise sur le Beatus, manuscrit roman de l’Apocalypse, conservé à la Bibliothèque Nationale de France, orné de 105 enluminures réalisées par les moines de l’abbaye de Saint-Sever en 1060.

Musée de saint-sever – musée des jacobins Couvent des Jacobins rue Lamarque, Saint-Sever, Landes, Nouvelle-Aquitaine Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 00 02 http://jacobins.saint-sever.fr/entree.htm

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

