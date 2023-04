Vernissage Paye ta monnaie ! Musée de saint-sever – musée des jacobins, 13 mai 2023, Saint-Sever.

Vernissage Paye ta monnaie ! Samedi 13 mai, 14h30 Musée de saint-sever – musée des jacobins Entrée libre

Dans le cadre du temps périscolaire, un partenariat entre les services Enfance et Patrimoine de la Ville de Saint-Sever se tisse à nouveau cette année autour de l’époque gallo-romaine.

Qu’est ce qu’est une monnaie antique ? Qu’est ce qu’elle représente à l’époque gallo-romaine : financièrement, symboliquement ? Pourquoi ont-elles été abandonnées dans différents espaces de la villa du Glezia ? Pourquoi un musée conserve des fausses monnaies? Ces questions ont été proposées aux enfants de l’accueil périscolaire, dont les âges se situaient entre 6 et 10 ans.

Ils ont ensuite été invités à dessiner leur propre monnaie, qui s’exposent aujourd’hui avec une sélection de monnaies encore en réserve dans l’accueil du musée et en salle gallo-romaine.

Musée de saint-sever – musée des jacobins Couvent des Jacobins rue Lamarque, Saint-Sever, Landes, Nouvelle-Aquitaine Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 00 02 http://jacobins.saint-sever.fr/entree.htm

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Agence ZOO / Arthur Bonifay