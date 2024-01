Atelier du Mercredi : Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier, 24 janvier 2024, Saint-Dizier.

Atelier du Mercredi : Mercredi 24 janvier, 13h45 Musée de Saint-Dizier Gratuit, sur inscription.

Venez vous exercer au dessin et à la peinture en vous inspirant des collections du Musée ! Un atelier en 2 parties pour les petits et les grands !

Renseignements et inscriptions : 03.25.07.31.50. / musee@mairie-saintdizier.fr

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.05. »}] [{« link »: « mailto:musee@mairie-saintdizier.fr »}]