Atelier du Mercredi : oiseaux à la mangeoire Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier, 8 novembre 2023, Saint-Dizier.

Atelier du Mercredi : oiseaux à la mangeoire Mercredi 8 novembre, 13h45 Musée de Saint-Dizier Gratuit, sur inscription.

Pour aider les oiseaux à trouver plus facilement de la nourriture pendant l’hiver,

venez au Musée confectionner une boule de graisse et de graines. Organisé en

partenariat avec la LPO, cet atelier permet aux enfants de découvrir la biodiversité

et les oiseaux visibles en hiver.

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T13:45:00+01:00 – 2023-11-08T15:00:00+01:00

2023-11-08T13:45:00+01:00 – 2023-11-08T15:00:00+01:00

enfant musee