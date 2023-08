Soirée contée Halloween Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier, 27 octobre 2023, Saint-Dizier.

Soirée contée Halloween Vendredi 27 octobre, 18h30 Musée de Saint-Dizier Gratuit, sur inscription.

Elles courent, parcourent et scrutent le monde, récoltent plantes, racines et écorces d’arbres… Elles connaissent le langage des animaux, des végétaux, de la nature toute entière et maîtrise la magie de la métamorphose… Elles volent dans les airs, hurlent à la lune, veillent, exaucent les vœux les plus chers, révèlent et guérissent, quand c’est possible… Solitaires, elles aiment parfois se rassembler et se relier à leurs sœurs pour partager, échanger, se confier dans le secret de leurs cœurs… Les sorcières. Mais saurez-vous jamais vraiment qui elles sont réellement ?

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

