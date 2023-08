Exposition : le patrimoine de Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Exposition : le patrimoine de Saint-Dizier
16 septembre – 17 novembre
Musée de Saint-Dizier
Entrée gratuite.

Durant toute l'année, les participants aux ateliers d'Art-thérapie de l'hôpital André Breton se sont intéressés au patrimoine qui les entoure. Venez redécouvrir le théâtre, le Petit Paris, les remparts et bien d'autres lieux à travers leur regard.

Musée de Saint-Dizier
17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier
Saint-Dizier
Haute-Marne
Grand Est
03 25 07 31 50
musee@mairie-saintdizier.fr

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

exposition muséotherapie

