Découverte d’une collection d’ornithologie ! Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Découverte d’une collection d’ornithologie ! Musée de Saint-Dizier, 3 juin 2023, Saint-Dizier. Découverte d’une collection d’ornithologie ! 3 et 4 juin Musée de Saint-Dizier Entrée libre. Venez découvrir la collection de Jean-François Lescuyer, passioné d’ornithologie, avec l’audioguide réalisé en partenariat avec la LPO et testez vos connaissances sur les oiseaux avec le Cuicuizz ! Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 0325073150 https://www.facebook.com/musee.saintdizier [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50 »}] Installé dans une ancienne maison de maître du XIXème siècle, le Musée revisite l’histoire de la région haut-marenaise, de la préhistoire au XXème siècle ! L’archéologie, l’ornithologie et le travail de la fonte sont accompagnés de peintures régionales et forment avec les œuvres d’Hector Guimard, artiste phare de l’Art Nouveau, les grands axes des collections permanentes. Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©Eric Colin

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Musée de Saint-Dizier Adresse 17 rue de la Victoire, Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Découverte d’une collection d’ornithologie ! Musée de Saint-Dizier 2023-06-03 was last modified: by Découverte d’une collection d’ornithologie ! Musée de Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier 3 juin 2023 Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne