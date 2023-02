Visite guidée : Choucas et oiseaux des villes Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Visite guidée : Choucas et oiseaux des villes Musée de Saint-Dizier, 20 mai 2023, Saint-Dizier. Visite guidée : Choucas et oiseaux des villes Samedi 20 mai, 15h00 Musée de Saint-Dizier

Gratuit, sur inscription.

Venez découvrir la collection naturalisée du Musée, suivie d’une sortie urbaine à la découverte des hirondelles, martinets, tourterelles, choucas et autres oiseaux qui fréquentent notre ville Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ A l’occasion de « l’année du Choucas » dans le Grand Est, venez en savoir plus sur la biodiversité au travers la collection naturalisée du Musée, suivie d’une sortie urbaine à la découverte des hirondelles, martinets, tourterelles, choucas et autres oiseaux qui fréquentent notre ville. En partenariat avec la LPO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:00:00+02:00

2023-05-20T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Musée de Saint-Dizier Adresse 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Ville Saint-Dizier Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Visite guidée : Choucas et oiseaux des villes Musée de Saint-Dizier 2023-05-20 was last modified: by Visite guidée : Choucas et oiseaux des villes Musée de Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier 20 mai 2023 Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne