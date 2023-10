A la découverte de la restauration des œuvres d’art ! Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier, 13 mai 2023, Saint-Dizier.

A la découverte de la restauration des œuvres d’art ! Samedi 13 mai, 17h30 Musée de Saint-Dizier Entrée gratuite.

Rencontre et échange avec Anne Maincent restauratrice d’œuvres d’art pour découvrir cette facette méconnue du patrimoine et son travail sur l’œuvre Hercule filant aux pieds d’Omphale de Giacomo Bassano.

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, Haute-Marne, Grand Est, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://www.ville-saintdizier.fr [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50 »}] Depuis mi-février 2013, le musée de Saint-Dizier a rouvert ses portes au public après avoir bénéficié d’une véritable cure de jouvence. Il présente une sélection des plus beaux objets de ses collections dans les domaines de l’archéologie, de l’ornithologie et des fontes d’art.

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

