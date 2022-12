Atelier du Mercredi : sifflet néolithique Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Entrée libre, sur inscription.

Après la découverte des objets de cette époque issus des collections, les enfants fabriqueront leur propre sifflet en argile. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ Au Néolithique, les Hommes ont commencé à modeler et à cuire la terre pour en faire des récipients mais aussi des amulettes sonores, des instruments de chasse ou encore des jouets. Après la découverte des objets de cette époque issus des collections, les enfants fabriqueront leur propre sifflet en argile.

