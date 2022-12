Picoti-Picota : cigogne Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Picoti-Picota : cigogne Musée de Saint-Dizier, 15 février 2023, Saint-Dizier. Picoti-Picota : cigogne Mercredi 15 février 2023, 10h00 Musée de Saint-Dizier

Entrée libre, sur inscription.

Une découverte des collections naturalisées pour les tout-petits, l’occasion de se retrouver autour d’un oiseau et de découvrir une belle histoire. Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Centre-Ville Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:musee@mairie-saintdizier.fr »}]

03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ Une découverte des collections naturalisées pour les tout-petits, l’occasion de se retrouver autour d’un oiseau et de découvrir une belle histoire. Cette saison, les cigognes du Musée sont à l’honneur.

Renseignements et réservations : musee@mairie-saintdizier.fr /03.25.07.31.50

